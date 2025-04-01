Відомий норвезький біатлоніст готовий змінити громадянство й виступати за Україну

Титулований норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен розглядає варіант виступів за українську збірну.

Про це атлет розповів в ексклюзивному коментарі "Чемпіону".

За словами біатлоніста, коли після останньої гонки в Голменколлені вся увага була прикута до прощання братів Бо з біатлоном, президент Федерації біатлону України Іван Крулько таємно запросив його в готель, у якому мешкала збірна України.

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Головна тренерка "синьо-жовтих" Надія Бєлова розглядає Крістіансена на роль "забійника" – першого номера у чоловічій естафеті на Олімпіаді-2026. Також Ветле може підсилити й один з чоловічих етапів у змішаній естафеті.

За словами Крістіансена, він одразу знайшов спільну мову з Дмитром Підручним, Антоном Дудченком та Віталієм Мандзиним.

"Всі хлопці мене дуже добре прийняли. Лише Артем та Тарас (Тищенко та Лесюк – прим. "Чемпіона") були якісь не надто задоволені. Проте думаю, вони просто погано знають англійську", – каже Крістіансен.

При цьому норвежець був настільки вражений красою Буковеля і якістю трансляції чемпіонату України, що готовий переїхати до Карпат і виступати на першості країни за Тернопіль.

"Єдиною умовою, яку переді мною поставив капітан, є участь у гонках чемпіонату України за команду Тернопільщини. Мені більше сподобались дівчата з команди міста Києва, однак сперечатися з Підручним я поки не ризикую", – зазначив Крістіансен.

Сприяти Ветле в отриманні українського паспорта має його коріння – прадід норвежця за материнською лінією мешкав у Житомирі, звідки виїхав до Скандинавського півострова в середині минулого століття.

"Є хороші шанси домовитись із норвезькою федерацією біатлону щодо зміни громадянства без відбування карантину. Їхній президент заявив, що готовий нам навіть доплатити, якщо ми його заберемо", – розповів Іван Крулько в інтервʼю, повна версія якого буде опублікована на "Чемпіоні" найближчим часом.

Доповнено. Нещодавно Федерація біатлону Бельгії оголосила про те, що Крістіансен із наступного сезону виступатиме за бельгійську збірну. За словами етнічного українця, це першоквітневий жарт, який за збігом обставин вийшов в один день із нашим інсайдом.

"Бельгійські товариші попросили мене розіграти їхніх уболівальників. Я люблю та поважаю Бельгію, однак виступати хочу саме за Україну" – додав Крістіансен .

Раніше 32-річний Ветле-Шостад Крістіансен заявив про готовність змінити громадянство після того, як його не внесли до складу збірної на восьмий етап Кубку світу, що проходив у словенській Поклюці.

Нагадаємо, Крістіансен є олімпійським чемпіоном Пекіна-2022 у чоловічій естафеті та бронзовим призером тих же Ігор у масстарті.