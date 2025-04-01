Переможця Сіднейського та Франкфуртського марафонів дискваліфікували на 5 років

Кенійського марафонця Бріміна Місої Кіпкоріра дискваліфікували на 5 років через позитивний тест на допінг.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба відділ доброчесності легкої атлетики.

The AIU has banned Brimin Misoi Kipkorir (Kenya) for 5 years from 17 February 2025 for Presence/Use of Prohibited Substances (EPO, Furosemide). DQ results from 22 November 2024

Details here: https://t.co/aC5efAexfe — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) April 1, 2025

Відсторонили 35-річного бігуна наприкінці лютого. У нього зразок був зібраний ще 22 листопада 2024 року.

Кіпкорір виграв Сіднейський марафон у 2024 році з рекордним часом 2 години 06 хвилин 18 секунд. Також Бірмін вигравав Франкфуртський марафон у 2022 та 2023 роках.

Це не перший скандал із марафонцями. Кенійка Даяна Кіпіокі зараз відбуває шестирічну дискваліфікацію після того, як показала позитивний допінг-результат, через який її позбавили титулу на Бостонському марафоні 2021 року.

Нагадаємо, колишній гравець Челсі та низки клубів АПЛ візьме участь у Лондонському марафоні.