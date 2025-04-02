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Київ Кепіталз та Кременчук зіграють четвертий матч фінальної серії

Володимир Максименко — 2 квітня 2025, 07:21
Київ Кепіталз та Кременчук зіграють четвертий матч фінальної серії
Київ Кепіталз – Кременчук
ХК Кременчук

Сьогодні, 2 квітня, відбудеться четвертий матч фінальної серії між Кременчуком та Київ Кепіталз в межах чемпіонату України.

Наразі рахунок у серії 2:1 на користь столичного колективу. Стартовий свисток зустрічі заплановано на 15:00 за київським часом.

Кременчук – Київ Кепіталз: пряма відеотрансляція поєдинку

Нагадаємо, перша гра завершилася перемогою столичного клубу в овертаймі. У другій зустрічі Кременчук зрівняв рахунок у серії. У третьому матчі Кепіталз змогли в результативному поєдинку вирватись вперед.

В прямому етері третій матч фіналу транслюватиме Youtube-канал Setanta Sports та сайт "Чемпіон".

Раніше повідомлялось, що воротар Кременчука встановив історичне досягнення чемпіонатів України.

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