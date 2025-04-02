Два голи між ніг Луніна не завадили Реалу вийти у фінал Кубка Іспанії

У вівторок, 1 квітня, відбувся матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Іспанії між мадридським Реалом та Реал Сосьєдадом.

Гра завершилася з рахунком 4:4. Завдяки перемозі в першому матчі Реал пройшов у фінал.

Клуб із Сан-Себастьяна здаватися не збирався. Це гості довели на 16 хвилині, коли Мугуруза пробив Луніна. Ще до перерви Ендрік відновив паритет.

На початку другого тайму стався автогол від Алаби. Зазначимо, що як і в першому голі Андрій Лунін пропустив м'яч поміж ніг. Трохи згодом українець пропустив втретє – Оярсабалю допоміг рикошет.

"Вершкові" довели, що мають чемпіонських характер. Точні удари від Беллінгема та Чуамені відновили рівновагу.

Здавалося, що колектив Карло Анчелотті таки втримає потрібний рахунок, але знову невпевнена гра захисту та Луніна дозволили вчергове забити гостям.

Екстра-тайми на відміну від основного часу пройшли не так результативно. Єдиний гол забив Рюдігер. Це взяття воріт стало вирішальним у двоматчевому протистоянні.

Футбол – Кубок Іспанії-2024/25

1/2 фіналу, 1 квітня

Реал – Реал Сосьєдад 4:4 д.ч (1:1) (перший матч 1:0)

Голи: 0:1 – Мугуруза (16), 1:1 – Ендрік (30), 1:2 – Алаба (72, авт), 1:3 – Оярсабаль (80), 2:3 – Беллінгем (82), 3:3 – Чуамені (86), 3:4 – Оярсабаль (90+3), 4:4 – Рюдігер (116)

Нагадаємо, в іншому півфіналі путівку до головного матчу турніру розіграють Барселона та Атлетико. У першій грі ці команди розійшлися миром у матчі з вісьмома голами.