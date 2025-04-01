Буковина стала першим півфіналістом Кубку України-2024/25

Визначився перший півфіналіст Кубку України з футболу сезону-2024/25. Ним стала чернівецька Буковина.

Сьогодні, 1 квітня, команда Григорія Чурілова в чвертьфіналі здобула перемогу з рахунком 2:1 над іншим представником Першої ліги, Вікторією з міста Суми. Вирішальним виявився гол, який на 84-й хвилині забив 29-річний захисник Буковини Микита Безуглий.

Кубок України з футболу1/4 фіналу, 1 квітня

Буковина (Чернівці) – Вікторія (Суми) – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 4 Тищенко, 1:1 – 59 Шинкаренко (автогол), 2:1 – 84 Безуглий

Буковина: Каневцев, Безуглий, Кожушко (Андрейчук, 77), Бойчук (Гончарук, 77), Шинкаренко, Кольцов, Бусько (Лопирьонок, 77), Тищенко, Морговський, Глущук (Бодня, 46), Плакса

Вікторія: Литвиненко, Корохов, Новотрясов, Кравчук, Сасовський, Бойко, Шарай (Паламар, 81), Ульянов, Богунов, Книш (Чернов, 67), Євпак (Нич, 46)

Буковина вийшла в півфінал Кубку України вперше в своїй історії. В інших чвертьфінальних парах Олександрія зіграє з Шахтарем, Рух прийматиме Динамо, а Полісся зустрінеться з Вересом. Ці матчі заплановані на 2 квітня.