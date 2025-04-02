У мене залишилось не так багато часу, – Аморім висловився про чергову поразку МЮ
Рубен Аморім вважає, що його незабаром можуть звільнити у випадку, якщо він не стабілізує гру та результати Манчестер Юнайтед.
Думку португальця наводить ESPN.
"В такому клубі, як Манчестер Юнайтед, у вас немає багато часу. І в мене теж його немає. Ми повинні швидко все виправити.
Іноді тиск стає надто сильним. Ми виходимо на поле, пропускаємо гол та ставимо Ноттінгем у те становище, якого б вони хотіли – захищатись усією командою. До того ж вони мають дуже швидких футболістів, які втікають у контратаки.
Навіть за таких обставин ми контролювали гру та йшли вперед. Проте, в останній третині поля ми не завжди робили правильні речі", – розповів Аморім.
Нагадаємо, напередодні МЮ поступились Ноттінгем Форест в матчі АПЛ. За підсумками 30 турів "манкуніанці" розмістились на 13 місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 37 очок.
У наступному поєдинку на МЮ очікує дербі проти Сіті – зустріч заплановано на 6 квітня, стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Раніше Аморім оцінив можливість повернення Антоні в команду.