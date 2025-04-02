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Був не найгіршим: Лунін дізнався оцінку в матчі з Сосьєдадом у Кубку Іспанії

Станіслав Лисак — 2 квітня 2025, 01:13
Андрій Лунін
Андрій Лунін
Getty Images

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін отримав оцінку за матч 1/2 фіналу Кубку Іспанії з футболу проти Сосьєдада (4:4 та 5:4 за сумою двох ігор).

За інформацією статистичного порталу SofaScore українець отримав 6,2 бала. Лунін за 120 хвилин ігрового часу зробив 2 сейви, виконав 10 з 15 точних дальніх пасів та двічі виніс м'яч.

Попри 4 пропущених голи Андрій Лунін отримав не найнижчу оцінку в грі. Гірше поєдинок провели центральні захисники "вершкових" Давід Алаба та Рауль Асенсіо – 5,9 та 6,1 відповідно.

Найкращим футболістом у матчі-відповіді став хавбек Реала Джуд Беллінгем, який відзначився забитим голом та був корисним у нападі та обороні – 8,7 від SofaScore.

В іншому півфіналі путівку до головного матчу турніру розіграють Барселона та Атлетико. У першій грі ці команди розійшлися миром у матчі з вісьмома голами.

Андрій Лунін Кубок Іспанії Реал Мадрид Реал Сосьєдад

Андрій Лунін

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