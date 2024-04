Костюк, відігравши 5 матчболів, перемогла фіналістку Australian Open на турнірі в Штутгарті

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) обіграла китаянку Чжен Ціньвень (7) у другому колі турніру WTA 500 у Штутгарті (Німеччина).

Матч тривав 2 години 42 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 4:6, 7:5. Українка 3 рази подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 4 з 14 брейк-пойнтів.

Марта відразу заволоділа ініціативою в першій партії, яка тривала всього 34 хвилини, та тягнула навіть, здавалося, "мертві" м'ячі, завершуючи розіграші на свою користь.

Just too good 👐



Kostyuk off to a solid start against Zheng!#PorscheTennis pic.twitter.com/hLT6H720ue — wta (@WTA) April 18, 2024

Апогеєм домінування 21-річної киянки у стартовій партії став чудовий прийом (ледь не навиліт) на власному сетпойнті.

In control 💪



Big hitting from Kostyuk as she takes the first set 6-2 over Zheng!#PorscheTennis pic.twitter.com/ZoXrA2Fko2 — wta (@WTA) April 18, 2024

У другому 56-хвилинному сеті Ціньвень змогла покращити якість власної гри, здобувши перемогу завдяки одному брейку. А завершилось усе ейсом.

Back in business 💪



Zheng Qinwen fights back to force a decider against Kostyuk in Stuttgart!#PorscheTennis pic.twitter.com/cq1PmmWNNw — wta (@WTA) April 18, 2024

Після такого "повернення" психологічна перевага спершу була вже на боці китаянки. Чжен ще й вдавалися майстерні вкорочені удари.

Проте в 10-му геймі вона не змогла реалізувати 5 матчболів.

5 Match Points SAVED 😮



Kostyuk breaks back for 5-5 in the final set!#PorscheTennis pic.twitter.com/AehUyyKf4n — wta (@WTA) April 18, 2024

А Костюк реалізувала матчпойнт із другої спроби.

Porsche Tennis Grand Prix – WTA 500

Штутгарт (Німеччина)

Призовий фонд – $802 237

Грунт

Друге коло, 18 квітня

Марта Костюк (Україна) – Чжен Ціньвень (Китай) 6:2, 4:6, 7:5

Відтак Марта зрівняла рахунок в очних зустрічах із Ціньвень — 1:1. Їхній попередній матч відбувся на харді Монреаля-2023 (6:2, 1:6, 6:3 на користь китаянки). Слід додати, що Ціньвень є чинною фіналісткою Australian Open. У Мельбурні Чжен на шляху до вирішального матчу в 1/2 фіналу здолала іншу українку Даяну Ястремську.

У чвертьфіналі Штутгарта, 19 квітня, Костюк протистоятиме третій ракетці світу Коко Гофф зі США. Востаннє вони грали між собою на AO-2024, тоді перемогу у впертій боротьбі святкувала американка — 7:6(6), 6:7(3), 6:2.

Нагадаємо, в першому колі Костюк у понад тригодинному матчі перемогла німкеню Лауру Зігемунд — (84) 6:3, 6:7(4), 6:4.