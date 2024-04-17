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06.04.2024 09:54 900

Костюк вважає, що йде шляхом Федерера

Сьогодні 22:30 194 0
Костюк вважає, що йде шляхом Федерера
Getty Images

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Марта Костюк (27) вважає, що може пройти від надмірної емоційності до врівноваженості, як це свого часу зробив Роджер Федерер. 

Таке припущення Костюк висловила у флеш-інтерв’ю після тригодинного матчу з Лаурою Зігемунд на турнірі WTA 500 у Штутгарті. 

"Що ж, я емоційна людина в житті. Думаю, Федерер теж до певного часу був емоційним на корті, але потім це змінилося. Можливо, зі мною теж така зміна відбудеться. Я сподіваюся на це. Але є, як є. Перемога —це перемога. Тому я щаслива, що виграла, і зараз готова до наступного матчу", — сказала Костюк. 

Нагадаємо, Марта здолала Зігемунд у напруженому матчі та вийшла на китаянку Чжен Ціньвень, яка є фіналісткою цьогорічного Australian Open. 

Раніше 21-річна киянка розповіла про екстремальний серфінг на Мальдівах: "Я мало не загинула".

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