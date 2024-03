Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024

Українська тенісистка Еліна Світоліна (17) у двох партіях поступилась японці Наомі Осаці (229) у другому колі турніру WTA 1000 в Маямі, США.

Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину й завершився з рахунком 6:2, 7:5(5). У другому сеті Світоліна програвала 2:5, але змогла вибороти тайбрейк.

Українка 2 рази подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 1 із 4 брейк-пойнтів.

We 🫶 these moms! @naomiosaka books her spot into the next round after defeating Svitolina 6-2, 7-6(5). An EPIC performance from both players!#MiamiOpen pic.twitter.com/NTuNrdAtGV