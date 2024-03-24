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22.03.2024 12:00 834

Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024

Дербі матусь завершилось не на користь більш досвідченої.
Сьогодні 01:49 611 0
Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024
Getty Images
#Наомі Осака, #Еліна Світоліна, #Miami Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (17) у двох партіях поступилась японці Наомі Осаці (229) у другому колі турніру WTA 1000 в Маямі, США.

Поєдинок тривав 1 годину 31 хвилину й завершився з рахунком 6:2, 7:5(5). У другому сеті Світоліна програвала 2:5, але змогла вибороти тайбрейк.

Українка 2 рази подала навиліт, не допустила жодної подвійної помилки та використала 1 із 4 брейк-пойнтів.

Матчбол

Відтак Осака повела в статистиці очних зустрічей зі Світоліною - 4:3.

Зазначимо, що обидві суперниці нещодавно стали мамами. Якщо Світоліна вийшла з декретної відпустки у квітні 2023-го, то 4-разова переможниця турнірів серії Grand Slam повернулась до змагань лише в січні 2024-го.

Наступною суперницею Наомі стане француженка Каролін Гарсія (27).

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд - $8,770,480
Друге коло
24 березня

Еліна Світоліна (Україна) - Наомі Осака (Японія) 6:2, 7:5(5)

Раніше участь на турнірі припинила Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем. Натомість змагання продовжують Ангеліна Калініна (36) та Даяна Ястремська (33), які в другому раунді зіграють проти білоруски Аріни Соболенко (2) та грекині Марії Саккарі (9) відповідно.

Об'єднаний "тисячник" у Маямі триватиме до 31 березня.

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