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Форвард збірної України: На чемпіонаті світу ми всі викладатимемось на максимум

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 09:18
Форвард збірної України: На чемпіонаті світу ми всі викладатимемось на максимум
Станіслав Садовіков
ФХУ

Форвард збірної України з хокею Станіслав Садовіков поділився очікуваннями від старту чемпіонату світу в Дивізіоні 1А. Він запевнив, що кожен гравець буде викладатися на максимум.

Його слова цитує пресслужба Федерація хокею України.

"У перші три дні відчувалася фізична втома, але в нас був півтораденний відпочинок, я повністю відновився і готовий далі працювати та віддавати всі сили на користь збірної.

Усі команди сильні, але усі нам по зубах. Вважаю, що з нашим тренерським штабом і складом ми здатні досягти результату, який задовольнить нас усіх.

Наші очікування? Не люблю такі запитаннями всі викладатимемось на максимум, і лише від нас залежить результат", – сказав Садовіков.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Нещодавно збірна України сенсаційно обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025.

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