Форвард збірної України: На чемпіонаті світу ми всі викладатимемось на максимум
Форвард збірної України з хокею Станіслав Садовіков поділився очікуваннями від старту чемпіонату світу в Дивізіоні 1А. Він запевнив, що кожен гравець буде викладатися на максимум.
Його слова цитує пресслужба Федерація хокею України.
"У перші три дні відчувалася фізична втома, але в нас був півтораденний відпочинок, я повністю відновився і готовий далі працювати та віддавати всі сили на користь збірної.
Усі команди сильні, але усі нам по зубах. Вважаю, що з нашим тренерським штабом і складом ми здатні досягти результату, який задовольнить нас усіх.
Наші очікування? Не люблю такі запитання – ми всі викладатимемось на максимум, і лише від нас залежить результат", – сказав Садовіков.
Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.
Нещодавно збірна України сенсаційно обіграла команду США у матчі за третє місце Зимової Універсіади-2025.