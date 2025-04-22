Форвард збірної України: На чемпіонаті світу ми всі викладатимемось на максимум

Форвард збірної України з хокею Станіслав Садовіков поділився очікуваннями від старту чемпіонату світу в Дивізіоні 1А. Він запевнив, що кожен гравець буде викладатися на максимум.

Його слова цитує пресслужба Федерація хокею України.

"У перші три дні відчувалася фізична втома, але в нас був півтораденний відпочинок, я повністю відновився і готовий далі працювати та віддавати всі сили на користь збірної.

Усі команди сильні, але усі нам по зубах. Вважаю, що з нашим тренерським штабом і складом ми здатні досягти результату, який задовольнить нас усіх.

Наші очікування? Не люблю такі запитання – ми всі викладатимемось на максимум, і лише від нас залежить результат", – сказав Садовіков.