Гірший виступ у сезоні, – Вольфф оцінив підсумки Гран-прі Саудівської Аравії для Мерседес

Керівник Мерседес Тото Вольфф підбив підсумки Гран-прі Саудівської Аравії, де пілоти його команди не змогли фінішувати у трійці кращих.

Слова функціонера наводить Motosport.

"Це був найгірший виступ Мерседес у цьому сезоні. Наш темп просто пропав через грануляцію і перегрів покришок, і поки ми не знайшли пояснення тому, що сталося.

Ви коригуєте свої очікування, бувши другою за швидкістю командою в пелотоні – хоча і це, ясна річ, зовсім не те, чого ми хочемо досягти, – а потім перегони складаються ось таким чином, як у Джидді. Безумовно, це лише посилює ваше розчарування ситуацією", – розповів Вольфф.

Зазначимо, що у Саудівській Аравії Джордж Рассел та Кімі Антонеллі фінішували на п'ятому та шостому місці відповідно. До слова, Мерседес погодили новий контракт із Джорджем на тлі чуток про можливе підписання Ферстаппена.

Вже за два тижні відбудеться шостий етап сезону Формули-1 2025 року – на Міжнародному автодромі Маямі в однойменному місті відбудеться Гран-прі Маямі.

Раніше свою перемогу у Джидді прокоментував пілот Макларен Оскар Піастрі.