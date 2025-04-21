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Відомі перші два клуби, які достроково вийшли в АПЛ сезону 2025/26

Олексій Мурзак — 21 квітня 2025, 21:50
Відомі перші два клуби, які достроково вийшли в АПЛ сезону 2025/26
leedsunited.com

Клуби Чемпіоншипа Лідс і Бернлі здобули перемоги в 44-му турі першості та достроково вийшли в Англійську Прем'єр-лігу.

Обидві команди набрали 94 очки та стали недосяжними для решти колективів.

Зокрема, Лідс із рахунком 6:0 розгромив Сток Сіті, а Бернлі переграв третю команду чемпіонату Шеффілд (2:1).

Таким чином, Лідс повернувся до АПЛ після вильоту за підсумками сезону 2022/23. Бернлі же змагався в елітному дивізіоні ще торік. Володар третьої путівки до Прем'єр-ліги визначиться в плейоф за участі чотирьох команд.

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Водночас АПЛ вже достроково залишили Саутгемптон та Лестер.

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