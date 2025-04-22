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Київ-Баскет – БК Рівне: онлайн відеотрансляція матчу плейоф Суперліги

Володимир Максименко — 22 квітня 2025, 09:34
Київ-Баскет – БК Рівне: онлайн відеотрансляція матчу плейоф Суперліги
Київ-Баскет – БК Рівне
ФБУ

Сьогодні, 22 квітня, відбудеться третій матч півфіналу плейоф української Суперліги між Київ-Баскетом та БК Рівне.

В прямому етері зустріч транслюватиме Youtube-канал ФБУ та сайт "Чемпіон". Старт поєдинку заплановано на 18:00 за київським часом.

Трансляція матчу Київ-Баскет – БК Рівне

Нагадаємо, першому матчі перемогу святкував столичний клуб, а другий завершився на користь БК Рівне.

Раніше визначився розклад матчів за призові місця у Суперлізі.

Київ-Баскет БК Рівне Суперліга з баскетболу

БК Рівне

Став відомий розклад матчів за призові місця в Суперлізі
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