Київ-Баскет – БК Рівне: онлайн відеотрансляція матчу плейоф Суперліги

Сьогодні, 22 квітня, відбудеться третій матч півфіналу плейоф української Суперліги між Київ-Баскетом та БК Рівне.

В прямому етері зустріч транслюватиме Youtube-канал ФБУ та сайт "Чемпіон". Старт поєдинку заплановано на 18:00 за київським часом.

Трансляція матчу Київ-Баскет – БК Рівне

Нагадаємо, першому матчі перемогу святкував столичний клуб, а другий завершився на користь БК Рівне.

Раніше визначився розклад матчів за призові місця у Суперлізі.