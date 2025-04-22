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Клуб елітного дивізіону Норвегії подарував ягня найкращому гравцю матчу

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 09:43
Клуб елітного дивізіону Норвегії подарував ягня найкращому гравцю матчу
x.com/Bryne_FK

Керівництво футбольного клубу Брюне з елітного дивізіону Норвегії вручило ягня найкращому гравцю матчу проти Хаугесунну.

Про це повідомила клубна пресслужба.

У межах 3 туру місцевого чемпіонату Брюне здобув перемогу з рахунком 3:1, а найкращим гравцем визнали Акселя Кригера, який забив один із голів.

Брюне – рідний клуб Ерлінга Голанда. Ця команда завжди оригінально підходить до нагородження найкращих гравців. Наприклад, був випадок, що найкращий гравець отримував чотири десятка яєць.

Зазначимо, що тиждень тому Брюне вибив із Кубку Норвегії Вархауг із третього дивізіону (4:0). Їхній суперник нагородив найкращого гравця своєї команди 23-кілограмовою тушкою свині.

Зазначимо, що ці клуби практично сусіди, оскільки базуються в регіоні Рогланд, тому їхній матч мав вивіску "Фермерське дербі". 

Нагадаємо, середняк чемпіонату Нідерландів Гоу Ехед Іглс виграв перший в своїй історії Кубок країни.

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