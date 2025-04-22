Клуб елітного дивізіону Норвегії подарував ягня найкращому гравцю матчу

Керівництво футбольного клубу Брюне з елітного дивізіону Норвегії вручило ягня найкращому гравцю матчу проти Хаугесунну.

Про це повідомила клубна пресслужба.

У межах 3 туру місцевого чемпіонату Брюне здобув перемогу з рахунком 3:1, а найкращим гравцем визнали Акселя Кригера, який забив один із голів.

Gratulerer @AxelKryger med premien for Brynes beste spiller🐑 Et lam fra Prestegård på Fotland🚜 Bryne vinner 3-1 mot Haugesund og tar de første poengene i Eliteserien på 22 år🚀 pic.twitter.com/k1MbXCy277 — Bryne FK (@Bryne_FK) April 21, 2025

Брюне – рідний клуб Ерлінга Голанда. Ця команда завжди оригінально підходить до нагородження найкращих гравців. Наприклад, був випадок, що найкращий гравець отримував чотири десятка яєць.

Jan de Boer ble kåret til Brynes beste mot Bodø/Glimt og fikk reise hjem med bestemannspremien som denne kampen var fire brett med egg fra Steinsland & Co🚜🥚🍳 pic.twitter.com/ozzbZSFKaK — Bryne FK (@Bryne_FK) March 30, 2025

Зазначимо, що тиждень тому Брюне вибив із Кубку Норвегії Вархауг із третього дивізіону (4:0). Їхній суперник нагородив найкращого гравця своєї команди 23-кілограмовою тушкою свині.

Зазначимо, що ці клуби практично сусіди, оскільки базуються в регіоні Рогланд, тому їхній матч мав вивіску "Фермерське дербі".

Нагадаємо, середняк чемпіонату Нідерландів Гоу Ехед Іглс виграв перший в своїй історії Кубок країни.