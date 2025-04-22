Не відповідаємо власним стандартам, – Постекоглу прокоментував чергову поразку Тоттенгема

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу висловився про поразку команди в матчі 33 туру АПЛ проти Ноттінгема та залишився при думці, що команда мала перемагати "лісників".

Слова фахівця цитує ESPN.

"Для нас це сезон, коли навіть попри всі труднощі, які ми маємо, такі поразки – дуже неприємні.

Фанати? Я не повинен їм нічого казати. Ми так само розчаровані, як і вони. Звісно, вони не можуть бути задоволені такими результатами. Це наша проблема, ми не відповідаємо власним стандартам клубу.

Навіть із двома пропущеними м'ячами я вважаю, що ми повинні були перемагати Ноттінгем. Наш футбол був видатним, ми повністю домінували. Ще одна неприйнятна поразка", – розповів Постекоглу.