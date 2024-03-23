Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Марта Костюк знялася з турніру в Маямі через хворобу.

Про це вона розповіла порталу Великий теніс України.

"Я провела вже дуже велику кількість матчів, і я дуже втомилася. Особливо це видно з того, що я захворіла черговий раз цього року. Зараз мені просто хочеться відпочити, поїхати додому і набратися сил на ґрунтовий сезон. Я захворіла спочатку після Австралії - у мене було якесь отруєння, навіть не знаю, що це було, чи інфекція, чи бактерія якась.

Потім я дуже сильно захворіла в Досі й пропустила її та Дубай. Потім відіграла два турніри і знову зараз захворіла досить сильно. У мене вже третій день температура, яка дуже важко збивається і дуже сильні болі в тілі. Тому я просто розумію, що навіть із цими дощами, які зараз будуть тут у Маямі наступні два дні, я все одно не зможу нормально відновитися.

Тож, думаю, мені немає сенсу тут сидіти і витрачати час, який я можу витратити на відновлення вдома. Так, на жаль, пропускаю цей турнір, але сподіваюся, що загалом сезон буде успішним і здоровим", - сказала Костюк.

На останньому своєму турнірі Костюк поступилася першій ракетці світу із Польщі Ізі Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса. Але оновила особистий рекорд рейтингу WTA.

Нагадаємо, у другому колі турніру в Маямі виступають й інші українки. Ангеліна Калініна виграла у данки Каролін Возняцкі, Даяна Ястремська перемогла австралійку Дар'ю Севілл, а Леся Цуренко програла бельгійці Грет Міннен. З цього раунду змагань свої виступи також розпочне Еліна Світоліна, яка зустрінеться з японкою Наомі Осакою.