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22.03.2024 12:00 835

Ястремська поступилася Саккарі в третьому колі Маямі-2024

Після успішного Australian Open українка не може затриматись на турнірах довше, ніж на два матчі.
Сьогодні 03:44 211 0
Ястремська поступилася Саккарі в третьому колі Маямі-2024
#Даяна Ястремська, #Марія Саккарі, #Miami Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (33) у двох партіях поступилась грекині Марії Саккарі (9) у третьому колі турніру WTA 1000 в Маямі, США.

Поєдинок тривав 2 години 4 хвилини й завершився з рахунком 7:5, 6:4.

Українка 3 рази подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 із 9 брейк-пойнтів.

Це була перша очна зустріч суперниць.

У наступному раунді Саккарі зіграє проти переможниці пари Анна Калінская (25) - Олена Остапенко (10).

Miami Open - WTA 1000
Маямі, США, хард
Призовий фонд - $8,770,480
Третє коло
24 березня

Даяна Ястремська (Україна) - Марія Саккарі (Греція) 5:7, 4:6

Нагадаємо, в другому колі Ястремська в напруженій понад 2-годинній боротьбі пройшла австралійку Дарію Севілл, відсвяткувавши перемогу лише вдруге за 6 зустрічей.

Після успішного Australian Open (січень 2024-го), на якому Даяна у статусі кваліфаєрки змогла дійти аж до півфіналу, 23-річна українка не може затриматись на турнірах довше, ніж на два матчі: Лінц, Дубай, Сан-Дієго, Індіан-Веллс, Маямі.

Раніше участь на турнірі припинили Еліна Світоліна (17), програвши Наомі Осаці (224), Леся Цуренко (40), поступившись бельгійці Грет Міннен (79), та Марта Костюк (26), яка знялася ще перед своїм стартовим матчем. Натомість змагання продовжує Ангеліна Калініна (36), яка в третьому раунді зіграє проти білоруски Аріни Соболенко (2).

Об'єднаний "тисячник" у Маямі триватиме до 31 березня.

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