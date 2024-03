Костюк лідирує за кількістю чвертьфіналів у 2024 році

Українська тенісистка Марта Костюк (32) зіграє проти росіянки Анастасії Потапової (33) в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Майбутній матч стане для Марти четвертим чвертьфіналом цього сезону.

Раніше у 2024-му Костюк виходила до цієї стадії в Аделаїді, Сан-Дієго та на Australian Open.

За даними Opta, 21-річна українка – одноосібний лідер світового тенісу за кількістю виходів у чвертьфінал поточного року. Жоден інший гравець жіночого й чоловічого турів не пробивався до цієї стадії стільки ж разів, скільки й Марта.

