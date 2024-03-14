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Костюк лідирує за кількістю чвертьфіналів у 2024 році

Сьогодні 15:40 155 0
Костюк лідирує за кількістю чвертьфіналів у 2024 році
Getty Images
#Індіан-Веллс, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) зіграє проти росіянки Анастасії Потапової (33) в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі. Майбутній матч стане для Марти четвертим чвертьфіналом цього сезону.

Раніше у 2024-му Костюк виходила до цієї стадії в Аделаїді, Сан-Дієго та на Australian Open. 

За даними Opta, 21-річна українка – одноосібний лідер світового тенісу за кількістю виходів у чвертьфінал поточного року. Жоден інший гравець жіночого й чоловічого турів не пробивався до цієї стадії стільки ж разів, скільки й Марта.

Нагадаємо, у 4-му колі BNP Paribas Open українка впевнено розібралася з іншою росіянкою Анастасією Павлюченковою (24), вперше в кар'єрі пробившись до такої пізньої стадії "тисячника".

Раніше ми повідомляли, на якому каналі покажуть наступну гру Костюк, а також прогноз букмекерів на поєдинок.

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