Колишній чемпіон світу дав прогноз на бій Юбенк – Бенн

Колишній чемпіон світу Амір Хан вважає Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО) фаворитом у поєдинку проти Конора Бенна (23-0, 14 KO).

Про це він сказав у коментарі для Seconds Out.

"Я вважаю, що це дуже конкурентний бій. Хороший бій для обох. Я сказав би, що шанси десь 60/40 на користь Юбенка. І то лише через перевагу у вазі та габаритах. Але це бокс. А в боксі може статися все, що завгодно. Конор цілком може відразу рвонути в атаку і зрубати його на самому початку поєдинку", – сказав Хан.

Бій між двома британцями відбудеться 26 квітня у Лондоні на стадіоні Тоттенгема.

Юнбек у жовтні переміг Каміла Шеремету. Водночас Бенн останній раз виходив у ринг у лютому минулого року, коли здолав Петера Добсона.

Нагадаємо, раніше своїми думками про це бій поділився Едді Гірн.