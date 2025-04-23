На початку була певна недооцінка: Шовковський – про вихід Динамо у фінал Кубку України

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський прокоментував на післяматчевій пресконференції переможний матч проти чернівецької Буковини (4:1) у межах півфіналу Кубка України, зізнавшись, що тренерський штаб недооцінив суперника.

Слова наставника наводить пресслужба столичного клубу.

"Хід гри змінили забиті м’ячі. Можливо, на початку була певна недооцінка, але перед грою ми налаштовували футболістів на те, що кубкові ігри завжди відрізняються від матчів чемпіонату. Свого часу нам завжди казали, що порядок б’є клас. На жаль, на перший тайм ми вийшли не такими вмотивованими, як гравці Буковини, які провели чудову першу половину зустрічі.



Можливо, хлопці вийшли на цю гру з думками вже про матч наступного туру чемпіонату України. Лише цим я можу пояснити наші дії у першому таймі. У другому таймі ми зробили певні висновки та провели заміни і надалі вже гра йшла за нашим сценарієм", – зазначив Шовковський.