Порту погодив новий контракт із 17 річним футболістом за якого виставив космічну суму відступних

Порту погодив новий контракт із 17-річним півзахисником Родрігу Морою.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума відступних за португальського футболіста складатиме близько 70 мільйонів євро.

Контракт буде розрахований до літа 2030 року.

🚨🐉 FC Porto have agreed every detail of new deal for talented 17 year old gem Rodrigo Mora!



The release clause will be in the region of €70m, as he could become the future most expensive sale ever for FC Porto.



The agreement is done until June 2030, to be official in May. pic.twitter.com/7nuyMxyN67 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2025

Мора перебуває у структурі Порту з 9 років. У поточному сезоні півзахисник відзначився 9-ма голами та віддав 3 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що головний тренер Фенербахче Жозе Моуріньо може незабаром очолити збірну Португалії. Водночас доля нинішнього тренера команди Роберто Мартінеса залежить від підсумків Ліги націй-2025.