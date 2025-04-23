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Порту погодив новий контракт із 17 річним футболістом за якого виставив космічну суму відступних

Олексій Мурзак — 23 квітня 2025, 19:10
Порту погодив новий контракт із 17 річним футболістом за якого виставив космічну суму відступних
Родрігу Мора
Getty Images

Порту погодив новий контракт із 17-річним півзахисником Родрігу Морою.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сума відступних за португальського футболіста складатиме близько 70 мільйонів євро.

Контракт буде розрахований до літа 2030 року.

Мора перебуває у структурі Порту з 9 років. У поточному сезоні півзахисник відзначився 9-ма голами та віддав 3 результативні передачі.

Раніше стало відомо, що головний тренер Фенербахче Жозе Моуріньо може незабаром очолити збірну Португалії. Водночас доля нинішнього тренера команди Роберто Мартінеса залежить від підсумків Ліги націй-2025.

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