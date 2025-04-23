Челсі виставив на трансфер іменитого форварда

Лондонський Челсі вирішив влітку позбутися французького форварда Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє Metro.

За їхньою інформацією, лондонський клуб хоче отримати за свого гравця 40 мільйонів євро. Влітку 2023 року Челсі заплатив німецькому РБ Лейпциг за француза 60 мільйонів.

Головними претендентами на підписання Нкунку називаються Манчестер Юнайтед і мюнхенська Баварія. Контракт Крістофера з Челсі діє до літа 2029 року, трансферна вартість гравця оцінюється у 45 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку 27-річного француза 14 голів і 5 асистів у 42 матчах за Челсі в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Боруссія Дортмунд хоче викупити у Челсі Карні Чуквуемеку, який зараз знаходиться в оренді в німецькому клубі.