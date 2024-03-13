Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) відчуває покращення ментальної сторони своєї особистості.

Про це Костюк розповіла після перемоги над росіянкою Анастасією Павлюченковою (24) в четвертому колі турніру WTA 1000 в каліфорнійському Індіан-Веллсі.

"Той, хто працював над своєю ментальною стороною особистості, як би це не звучало, і не має значення, професійний ви гравець чи звичайна людина, той знає, що результати приходять не одразу. І я працюю над цим уже дуже довгий час. Зараз це зовсім інша справа, і ця робота почала приносити плоди.

Минуло досить багато часу, я поступово вдосконалююся, і, так, я дуже рада, що результати з'явилися, тому що я була впевнена, що роблю все правильно. І тепер я можу це собі підтвердити", - сказала Костюк.

Нагадаємо, що Марта Костюк уперше вийшла до чвертьфіналу Індіан-Веллса, де зіграє проти іншої росіянки Анастасії Потапової (33).

Раніше на своєму шляху до 1/4 фіналу українка здолала японку Маї Хонтаму (120) із рахунком 6:4, 6:2, а потім пройшла чешку Маркету Вондроушову (7) на відмові суперниці.

Напередодні до 4-го кола турніру не змогла вийти Еліна Світоліна (17), яка поступилась американці Еммі Наварро (23), що в попередньому раунді пройшла ще одну українку Лесю Цуренко.