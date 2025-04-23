Хочу помститися за Тайсона: суперник Джейка Пола – про мотивацію

Мексиканський боксер Хуліо Сезар Чавес-молодщий (53-6-1, 34 КО) пояснив, чому погодився на бій із Джейком Полом (11-1, 7 КО). За його словами, він хоче помститися за Майка Тайсона.

Про це Хуліо заявив у коментарі для BoxingScene.

"Обожнюю Тайсона. Я перший суперник Пола після того, як він побив Майка. Так що я хочу поквитатися з ним за це. Хочу помститися за Тайсона. Мене часто запитують про контракт. Чи є там пункти про те, що я маю програти чи про те, що у нас будуть якісь не такі рукавички. Та ні. Це є абсолютно реальний бій. І я вийду в ринг із єдиною метою – перемогти. Вперто тренуюся, готуюся до бою", – сказав Чавес-молодший.

Нагадаємо, бій Джейк Пол – Хуліо Сезар Чавес-молодший відбудеться 28 червня на "Honda Center" в Анагаймі, США.