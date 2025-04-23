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Колишній суперник Кличка і Тайсона: Дюбуа переможе Усика

Руслан Травкін — 23 квітня 2025, 19:18
Колишній суперник Кличка і Тайсона: Дюбуа переможе Усика
facebook.com/Alexanderusyk

Колишній британський боксер Джуліус Френсіс (23-24, 12 КО) вважає, що Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) переможе Олександра Усика (23-0, 14 КО), якщо боксери проведуть реванш.

Про це він сказав у коментарі для IFL TV.

"Особисто я дивлюся на Дюбуа і те, як він пройшов недавні поєдинки… Схоже на те, що він виліз зі своєї шкаралупи. Я дуже вражений ним. Мені подобається те, що він робить.

Він фізично сильний! Він може тиснути на суперників. Я думаю, якщо він таки поб'ється з Усиком знову, то я вірю, що він поб'є його. Справді впевнений у цьому", – сказав Френсіс.

Френсіс у жовтні 1998 року програв Віталію Кличку. Через два роки зазнав поразки від Майка Тайсона. В обох випадках він програвав нокаутом у другому раунді.

У вересні 2002 року Джуліус переміг данця Стефена Нільсена, а потім програв 14 боїв поспіль і завершив кар'єру.

Перший бій Усик і Дюбуа провели в серпні 2023 року. Тоді перемогу нокаутом здобув українець.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що Усик та Дюбуа домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

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