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Завацька впевнено переграла Тан на старті кваліфікації Australian Open

Матч тривав 1 годину 11 хвилин
Сьогодні 08:40 172 0
Завацька впевнено переграла Тан на старті кваліфікації Australian Open
#Катаріна Завацька

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти 10 січня українська тенісистка Катаріна Завацька (№171 WTA) успішно стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У першому колі відбору українка у двох сетах обіграла Армоні Тан із Франції (№233 WTA).

Матч тривав 1 годину 11 хвилин.  Завацька зробила два ейси, припустилася однієї подвійної помилки та використала 4 із 4 брейк-пойнтів.

У другому колі кваліфікації Завацька зіграє проти австралійки Меддісон Інгліс (№283 WTA).

Раніше повідомлялося, що перше коло кваліфікації турніру подолала Даяна Ястремська.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, перше коло
10 січня

Катаріна Завацька (Україна) - Армоні Тан (Франція) 6:1, 6:3

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