Завацька впевнено переграла Тан на старті кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
У ніч проти 10 січня українська тенісистка Катаріна Завацька (№171 WTA) успішно стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У першому колі відбору українка у двох сетах обіграла Армоні Тан із Франції (№233 WTA).
Матч тривав 1 годину 11 хвилин. Завацька зробила два ейси, припустилася однієї подвійної помилки та використала 4 із 4 брейк-пойнтів.
У другому колі кваліфікації Завацька зіграє проти австралійки Меддісон Інгліс (№283 WTA).
Раніше повідомлялося, що перше коло кваліфікації турніру подолала Даяна Ястремська.
Катаріна Завацька (Україна) - Армоні Тан (Франція) 6:1, 6:3
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