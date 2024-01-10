Ястремська вийшла до другого кола кваліфікації Australian Open 2024

Джерело - Чемпіон.
У ніч проти 10 січня українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 96) успішно стартувала у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У першому колі відбору українка у трьох сетах переграла Леа Бошкович із Хорватії (WTA 222).
Матч тривав 2 години 8 хвилин. Ястремська припустилася п'яти подвійних помилок та використала 5 із 10 брейк-пойнтів.
У другому колі кваліфікації Ястремська зіграє проти Валентіни Грамматікопулу з Греції (WTA 221).
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, перше коло
10 січня
Даяна Ястремська (Україна) - Леа Бошкович (Хорватія) 6:3, 4:6, 6:3