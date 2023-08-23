Сачко поступився у першому раунді кваліфікації US Open

Віталій Сачко невдало зіграв у кваліфікації Відкритого чемпіонату США.

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (166) програв Раулю Бранкаччо з Італії (169) у першому колі кваліфікації до US Open.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:3.

Сачко 8 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 2 з 4 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Кваліфікація, 1 коло

22 серпня

Рауль Бранкаччо - Віталій Сачко 7:6 (5), 6:3

Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.