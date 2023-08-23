Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США
Вчора 23:23 1322
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 23 серпня
Сьогодні 07:18 860
Ракув з Кочергіним поступився Копенгагену: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 632 1
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Вчора 23:07 22247
Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації до US Open
Вчора 22:52 551
Проценко та Дорощук посіли 11 та 13 місця у фіналі чемпіонату світу
Вчора 22:13 807
Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси
Вчора 18:39 816 1
Британський суперваговик назвав фаворита бою Усик – Дюбуа
Вчора 15:55 785
Дюбуа: Потрібно домогтися дострокової перемоги над Усиком
Вчора 13:54 483
Шахтар оголосив про трансфер Азарова
Вчора 13:38 934
Прямі трансляції

Сачко поступився у першому раунді кваліфікації US Open

Віталій Сачко невдало зіграв у кваліфікації Відкритого чемпіонату США.
Сьогодні 08:25 212 0
Сачко поступився у першому раунді кваліфікації US Open
Фото - Getty Images
#Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (166) програв Раулю Бранкаччо з Італії (169) у першому колі кваліфікації до US Open.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:3.

Сачко 8 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 2 з 4 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня

Рауль Бранкаччо - Віталій Сачко 7:6 (5), 6:3

Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.

Коментарі ()
Популярне зараз
Славія - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи Славія - Зоря - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи 1338
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Тамбері, перемога Кіп'єгон та три медалі США 1322
Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 1592
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн 2342
Дніпро-1 визначився із кандидатурою головного тренера команди Дніпро-1 визначився із кандидатурою головного тренера команди 1152
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 22247
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29148
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15771
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 90474 4
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39382 1
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16535 6
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2804