Сачко поступився у першому раунді кваліфікації US Open

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (166) програв Раулю Бранкаччо з Італії (169) у першому колі кваліфікації до US Open.
Матч тривав 1 годину 46 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:3.
Сачко 8 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 2 з 4 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня
Рауль Бранкаччо - Віталій Сачко 7:6 (5), 6:3
Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.