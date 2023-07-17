Джерело - ATP.
Перша ракетка світу Карлос Алькарас кваліфікувався на Підсумковий турнір АТР.
Про це повідомляє пресслужба АТР.
Іспанець став першим тенісистом, якому вдалося кваліфікуватися на цей турнір.
Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу
20-річний іспанець другий рік поспіль потрапив до числа учасників АТР Finals. Минулого року він не зміг зіграти через травму.
АТР Finals відбудеться з 12 до 19 листопада.
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