АТР Finals відбудеться з 12 до 19 листопада

Джерело - ATP.

Перша ракетка світу Карлос Алькарас кваліфікувався на Підсумковий турнір АТР.

Про це повідомляє пресслужба АТР.

Іспанець став першим тенісистом, якому вдалося кваліфікуватися на цей турнір.

Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу

20-річний іспанець другий рік поспіль потрапив до числа учасників АТР Finals. Минулого року він не зміг зіграти через травму.

АТР Finals відбудеться з 12 до 19 листопада.

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