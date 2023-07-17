Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолив рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.

Першою ракеткою України став Віталій Сачко, який піднявся на 187-у сходинку.

Рейтинг ATP

17 липня