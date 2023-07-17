Рейтинг ATP: Алькарас залишився першою ракеткою світу

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Іспанець Карлос Алькарас, який виграв Вімблдон, очолив рейтинг, Новак Джокович займає другу сходинку, а трійку замикає представник терористичної країни Даніїло Медведєв.
Першою ракеткою України став Віталій Сачко, який піднявся на 187-у сходинку.
Рейтинг ATP
17 липня
1. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 9675
2. (2) Новак Джокович (Сербія) - 8795
3. (3) Даніїло Медведєв - 6520
4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 5005
5. (5) Стефанос Циципас (Греція) - 4850
6. (6) Хольгер Руне (Данія) - 4825
7. (7) Андрій Рубльов - 4525
8. (8) Яннік Зіннер (Італія) - 3975
9. (9) Тейлор Фріц (США) - 3310
10. (10) Френсіс Тьяфу (США) - 3130
...
187. (190) Віталій Сачко (Україна) - 314
199. (182) Олексій Крутих (Україна) - 292
320. (338) Ілля Марченко (Україна) - 161
398. (407) Владислав Орлов (Україна) - 114
421. (436) Ерік Ваншельбойм (Україна) - 107
444. (411) Олександр Овчаренко (Україна) - 96