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Джокович вп'яте поспіль зіграє у фіналі Вімблдона

Сьогодні 21:19 156 0
Джокович вп'яте поспіль зіграє у фіналі Вімблдона
Фото: Getty Images
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу Новак Джокович (2) вийшов до фіналу Вімблдона-2023.

У півфіналі серб здолав італійця Янніка Сіннера.

Для Джоковича це 5-й поспіль фінал Вімблдона, а також 35-й фінал турніру Grand Slam.

Джокович виграв попередні чотири Вімблдона, всього це буде 9-й фінал цього турніру в кар'єрі.

У активі Новака 23 перемоги у фіналах Grand Slam, серед них - 8 на Вімблдоні. Перемога цьогоріч зрівняє його з рекордсменом Роджером Федерером, у якого 9 титулів.

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