Джокович вп'яте поспіль зіграє у фіналі Вімблдона

Друга ракетка світу Новак Джокович (2) вийшов до фіналу Вімблдона-2023.

У півфіналі серб здолав італійця Янніка Сіннера.

Для Джоковича це 5-й поспіль фінал Вімблдона, а також 35-й фінал турніру Grand Slam.

Джокович виграв попередні чотири Вімблдона, всього це буде 9-й фінал цього турніру в кар'єрі.

У активі Новака 23 перемоги у фіналах Grand Slam, серед них - 8 на Вімблдоні. Перемога цьогоріч зрівняє його з рекордсменом Роджером Федерером, у якого 9 титулів.

35 - Novak Djokovic is the player with the most appearances in the Singles Grand Slams finals, among both women and men, in the Open Era (35, surpassing Chris Evert with 34). Greatest?#Wimbledon | @Wimbledon pic.twitter.com/t7ACTcgT8n