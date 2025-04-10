Флік прокоментував феноменальну перемогу над Боруссією в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Боруссією в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає Marca.

"Перемога з такою кількістю голів і у такому стилі важлива. Коли ти так граєш, зазвичай забиваєш. Саме так і сталося.

Ні, ми ще не вийшли до наступного раунду. Ніколи не знаєш заздалегідь, що буде далі. Футбол – шалений вид спорту. Треба зіграти у Дортмунді так само, як сьогодні. Це дуже хороша команда, але нам треба поїхати до них і зробити те, що ми вміємо, а також припуститися менше помилок.

Наше атакуюче тріо вкрай важливе, але й захист також, як і футболісти, які виходять на заміну та впливають на перебіг матчу, виступаючи на рівні тих, хто вже на полі. І це складно, адже ми граємо кожні три дні", – сказав Флік.