Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол Ліга чемпіонів

Флік прокоментував феноменальну перемогу над Боруссією в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Руслан Травкін — 10 квітня 2025, 10:15
Флік прокоментував феноменальну перемогу над Боруссією в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Ханс-Дітер Флік
ФК Барселона

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Боруссією в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Слова фахівця передає Marca.

"Перемога з такою кількістю голів і у такому стилі важлива. Коли ти так граєш, зазвичай забиваєш. Саме так і сталося.

Ні, ми ще не вийшли до наступного раунду. Ніколи не знаєш заздалегідь, що буде далі. Футбол – шалений вид спорту. Треба зіграти у Дортмунді так само, як сьогодні. Це дуже хороша команда, але нам треба поїхати до них і зробити те, що ми вміємо, а також припуститися менше помилок.

Наше атакуюче тріо вкрай важливе, але й захист також, як і футболісти, які виходять на заміну та впливають на перебіг матчу, виступаючи на рівні тих, хто вже на полі. І це складно, адже ми граємо кожні три дні", – сказав Флік.

Нагадаємо, Барселона вдома розгромила дортмундську Боруссію. Дублем у складі каталонців відзначився польський нападник Роберт Левандовський, ще по голу в активі бразильця Рафіньї та 17-річного Ламіна Ямала.

Барселона Боруссія Дортмунд Ханс-Дітер Флік

Барселона

Ми не були командою, – капітан Боруссії "знищив" одноклубників за гру проти Барселони
Рафінья пояснив, чому він вкрав гол у гравця Барселони в матчі з Боруссією
Мессі повторив легендарний гол зі штрафного у ворота Атлетико: цього разу хитрість не пройшла
Звичний кошмар Баварії, диво Райса та лють Барселони: що подарувала нам Ліга чемпіонів
Кварацхелія та Левандовський – найкращі гравці чвертьфіналів ЛЧ

Останні новини