Рафінья пояснив, чому він вкрав гол у гравця Барселони в матчі з Боруссією

Вінгер Барселони Рафінья приніс свої вибачення Пау Кубарсі за те, що він вкрав у одноклубника гол в поєдинку з дортмундською Боруссією.

Слова 28-річного бразильця наводить ESPN.

Вчора, 9 квітня, в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів каталонці здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Рахунок зустрічі був відкритий на 25-й хвилині.

Кубарсі ударом у падінні замкнув скидку від партнера по команді. М'яч котився в порожній кут, але Рафінья вирішив переконатися, що він дійде до цілі, та трохи підправив його.

Деякий час судді на VAR перевіряли гол на предмент офсайду у бразильця, але згодом все ж зарахували взяття воріт. Після матчу Рафінья вибачився перед Кубарсі та пояснив логіку своєї дії, яка лендь не призвела до відміни голу.

"Я хвилювався через перший гол, чи був у мене офсайд. Добре, що його зарахували. Я вибачився перед Кубарсі. Він сказав, щоб я не хвилювався, бо для нього це стало гольовою передачею. Я думав, що м'яч летить повз ворота, це було інстинктивне рішення", – сказав Рафінья.

Для Рафіньї цей гол став уже 28-м цього сезону. Футболіст додав до цього ще 22 результативні передачі у 45 іграх.

Матч-відповідь між Боруссією та Барселоною відбудеться 15 квітня в Дортмунді на "Сігнал Ідуна Парк".

Нагадаємо, що в цьому поєдинку дублем відзначився Роберт Левандовський, колишній форвард Боруссії. Цими двома результативними ударами 36-річний поляк встановив новий рекорд Ліги чемпіонів.