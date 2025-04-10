Пол заявив, що міг побитися з чемпіоном світу, який легше за нього на 40 кг

Американський боксер Джейк Пол (11-1, 7 КО) розповів, що хотів би провести бій проти Джервонти Девіса (30-1-0, 28 КО), який виступає у ваговій категорії до 63,5 кг. Вага Пола перед поєдинком із Майком Тайсоном складала 102 кг.

Про це Джейк заявив boxingnews24.com.

"Наш поєдинок активно обговорювався на переговорах, він майже був готовий, але Девісу треба провести свій реванш із Ламонтом Роучем, здобути перемогу, а потім ми зможемо організувати бій. У нас, безумовно, був запланований цей поєдинок", – сказав Пол.

Нагадаємо, перший бій Джервонта Девіс – Ламонт Роуч завершився внічию.

На сайті Чемпіон є відеоогляд бою між ними. Раніше американський промоутер Лу Ді Белла прокоментував підсумки двобою.