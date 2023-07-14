Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 липня, відбулося два матчі півфіналу Вімблдону-2023.
Яннік Сіннер поступився Новаку Джоковичу.
Карлос Алькарас переміг Данила Медведєва.
Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Півфінал, 13 липня
Яннік Сіннер (Італія) - Новак Джокович (Сербія) 3:6, 4:6, 6:7 (4)
Карлос Алькарас (Іспанія) - Данило Медведєв (країна терорист) 6:3, 6:3, 6:3
Нагадаємо, Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті.
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