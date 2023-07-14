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Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023

Визначилися фіналісти Вімблдона-2023 в одиночному розряді
Сьогодні 20:52 309 0
Алькарас та Джокович вийшли до фіналу Вімблдона-2023
Фото: Getty Images
#Алькарас, #Новак Джокович, #Данило Медведєв, #Яннік Сіннер

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 липня, відбулося два матчі півфіналу Вімблдону-2023.

Яннік Сіннер поступився Новаку Джоковичу.

Карлос Алькарас переміг Данила Медведєва.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
Півфінал, 13 липня

Яннік Сіннер (Італія) - Новак Джокович (Сербія) 3:6, 4:6, 6:7 (4)

Карлос Алькарас (Іспанія) - Данило Медведєв (країна терорист) 6:3, 6:3, 6:3

Нагадаємо, Кіченок - чемпіонка Вімблдона-2023 у міксті.

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