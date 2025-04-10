Захисник Чикаго зустрівся з родиною чоловіка, який посмертно пожертвував йому колінний хрящ
Захисник Чикаго Буллз Лонзо Болл зустрівся з родиною чоловіка, який пожертвував колінний хрящ, отриманий в результаті трансплантації два роки тому.
Про це повідомляє ESPN.
Перед матчем проти Маямі (119:111) Болл підписав футболки та сфотографувався з матір'ю, батьком, старшим і молодшим братами та невісткою покійного Алекса Рейнхардта, який помер у віці 20 років наприкінці лютого 2023 року.
Ця зустріч біля лави запасних "биків" стала емоційним моментом для Енджі Рейнхардт, матері Алекса.
"Це було надзвичайно емоційно. І так багато щастя приходить разом з цим. Всі люди, які є донорами-реципієнтами Алекса, просто благословенні. До нас приходили мами деяких людей, які говорили нам різні речі.
А тепер ми познайомилися з Лонзо. Це просто благословення – бачити, як завдяки Алексу у людей все добре з колінами чи ще з чимось. Звичайно, ми б хотіли, щоб він був тут. Можливість продовжувати допомагати людям після його смерті справді відчувається як благословення для всіх нас", – сказала Енджі.
Нагадаємо, що у березні 2023 року Лонзо Болл переніс пересадку меніска і хряща в лівому коліні. Баскетболіст зважився на цю операцію після того, як кілька процедур не змогли вилікувати травму, якої він зазнав під час сезону-2021/22.
27-річний захисник повернувся на майданчик у жовтні минулого року. Він вийшов на паркет вперше за майже три роки.
У нинішньому сезоні Лонзо Болл провів 35 матчів, у яких набирав у середньому 7,6 очка, 3,4 підбирання та 3,3 передачі.
Нагадаємо, що минулої ночі (на 10 квітня) Лука Дончич вперше повернувся до Далласа у складі Лейкерс.