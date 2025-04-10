Захисник Чикаго зустрівся з родиною чоловіка, який посмертно пожертвував йому колінний хрящ

Захисник Чикаго Буллз Лонзо Болл зустрівся з родиною чоловіка, який пожертвував колінний хрящ, отриманий в результаті трансплантації два роки тому.

Про це повідомляє ESPN.

Перед матчем проти Маямі (119:111) Болл підписав футболки та сфотографувався з матір'ю, батьком, старшим і молодшим братами та невісткою покійного Алекса Рейнхардта, який помер у віці 20 років наприкінці лютого 2023 року.

Ця зустріч біля лави запасних "биків" стала емоційним моментом для Енджі Рейнхардт, матері Алекса.

"Це було надзвичайно емоційно. І так багато щастя приходить разом з цим. Всі люди, які є донорами-реципієнтами Алекса, просто благословенні. До нас приходили мами деяких людей, які говорили нам різні речі. А тепер ми познайомилися з Лонзо. Це просто благословення – бачити, як завдяки Алексу у людей все добре з колінами чи ще з чимось. Звичайно, ми б хотіли, щоб він був тут. Можливість продовжувати допомагати людям після його смерті справді відчувається як благословення для всіх нас", – сказала Енджі.

A really special pregame ahead of tonight’s Bulls game. Lonzo Ball welcomed in the family of the donor for his knee replacement surgery.



20 year old Alex Reinhardt passed away in February of 2023 and his family is here tonight for the special meeting with Ball. pic.twitter.com/twwanNxPds — Kaitlin Sharkey (@KRoseSharkey) April 9, 2025

Нагадаємо, що у березні 2023 року Лонзо Болл переніс пересадку меніска і хряща в лівому коліні. Баскетболіст зважився на цю операцію після того, як кілька процедур не змогли вилікувати травму, якої він зазнав під час сезону-2021/22.

27-річний захисник повернувся на майданчик у жовтні минулого року. Він вийшов на паркет вперше за майже три роки.

У нинішньому сезоні Лонзо Болл провів 35 матчів, у яких набирав у середньому 7,6 очка, 3,4 підбирання та 3,3 передачі.

Нагадаємо, що минулої ночі (на 10 квітня) Лука Дончич вперше повернувся до Далласа у складі Лейкерс.