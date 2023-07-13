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Суперниця Світоліної стала першою несіяною фіналісткою Вімблдона у Відкритій ері

Маркеті Вондроушовій підкорилося унікальне досягнення
Сьогодні 18:39 278 0
Суперниця Світоліної стала першою несіяною фіналісткою Вімблдона у Відкритій ері
Фото: Getty Images
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова (42) перемогла Еліну Світоліну (76) і вийшла у фінал Вімблдона-2023.

Про це повідомляє OptaAce.

Вондроушова стала першою несіяною фіналісткою турніру у Відкритій ері.

  Дивіться: Світоліна під бурхливу овацію Центрального корту покинула Вімблдон-2023

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