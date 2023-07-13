Суперниця Світоліної стала першою несіяною фіналісткою Вімблдона у Відкритій ері

Джерело - Чемпіон.
Чеська тенісистка Маркета Вондроушова (42) перемогла Еліну Світоліну (76) і вийшла у фінал Вімблдона-2023.
Про це повідомляє OptaAce.
Вондроушова стала першою несіяною фіналісткою турніру у Відкритій ері.
1 - Marketa Vondrousova is the first unseeded player to reach the final in Wimbledon in the Open Era. Surprise.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/1T7bXVoGoI— OptaAce (@OptaAce) July 13, 2023
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