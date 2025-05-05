Індзагі: Щоб перемогти Барселону, Інтеру треба позбавити Ямала м'яча, проте це неможливо

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі розповів, за рахунок чого його команда може обіграти Барселону та вийти у фінал Ліги чемпіонів.

Слова 49-річного італійця наводить ESPN.

На думку Індзагі, ключовим завданням "нерадзуррі" буде нейтралізація вінгера каталонців Ламіна Ямала, який був головною проблемою для оборони його команди в першому матчі (3:3).

При цьому фахівець розуміє, що цей план буде максимально складно реалізувати.

"Ми повинні тримати його подалі від м'яча, але це неможливо. Незалежно від того, чи це буде подвійна опіка, чи один гравець буде слідувати за ним, ми намагатимемося завжди приділяти йому увагу. Він такий великий талант у свої 17 років. Коли бачиш його наживо, він такий небезпечний. Всі віддають йому м'яч. Що мене вразило, так це швидкість його мислення, він дуже швидко думає. Ще до того, як отримує м'яч, він завжди знає, який рух зробити", – сказав Індзагі.

Матч-відповідь між Інтером та Барселоною відбудеться завтра, 6 травня, в Мілані на "Джузеппе Меацца". Старт гри запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що основний захисник італійського клубу не зможе взяти участь у вирішальному поєдинку єврокубку.