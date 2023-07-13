Світоліна під бурхливу овацію Центрального корту покинула Вімблдон-2023 - ВІДЕО

Гідне прощання з цьогорічним трав'яним мейджором

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники на головному корті Вімблдона дуже тепло провели до підтрибунного приміщення Еліну Світоліну (76) після її поразки у матчі 1/2 фіналу від чешки Маркети Вондроушової (42).

Українка поступилась у двох сетах із рахунком 6:3, 6:3. Фани протягом усього турніру прихильно ставились до тенісистки, яка змогла повернутись на топрівень усього за кілька місяців після виходу з декрету.

"Вітаємо з блискучим чемпіонатом, Еліно", - підписали в офіційному твіттері Вімблдона кадри з останніми миттєвостями Світоліної в чаші Центрального корту у 2023 році.

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Нагадаємо, Еліна допомогла 10-річній доньці воїна ЗСУ потрапити на свій матч 1/8 фіналу проти білоруски Вікторії Азаренки.

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