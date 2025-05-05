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Геращенко: Наступного разу Левченко може бути вже в трійці

Олег Дідух — 5 травня 2025, 23:13
Геращенко: Наступного разу Левченко може бути вже в трійці
Ірина Геращенко
instagram.com/gerashchenkoi

Зіркова українська стрибунка Ірина Геращенко прокоментувала виступ своєї партнерки по команді Юлії Левченко, яка стала четвертою на етапі Діамантової ліги в Шанхаї.

Слова Геращенко наводить Суспільне.

"Цього разу четверта, наступного вже може бути трійка, тому що вони були дуже близькі один до одного. Я не бачила стрибків Юлі на 1,95, але, думаю, вони вже були набагато кращі, ніж на 1,94 на першому етапі. Це про впевненість, це про те, що вона додає сама собі азарту, сама себе окриляє та підіймає на кожен старт, на кожну висоту.

Найголовніше – це емоції, які вона випромінює і після стрибка, і під час того, як налаштовується на стрибок, і емоції, які вона проживає між цими етапами. Тут дуже багато факторів. Класно те, що Юля стрибає. Бо взимку, можливо, трошки не вистачило, але в них була така підготовка – тобто це було спеціально так задумано, що вони більше готуються вже на літній сезон", – заявила спортсменка.

Нагадаємо, Геращенко пропускає нинішній сезон через вагітність. Ірина є бронзовою призеркою Олімпіади-2024 у Парижі.

Ірина Геращенко Юлія Левченко

Ірина Геращенко

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