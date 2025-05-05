Треба мати повагу до клубу, – Моурінью відмовився говорити про майбутнє з Фенербахче

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью відмовився відповідати на питання про своє майбутнє.

Слова 62-річного португальця наводить ESPN.

Вчора, 4 травня, Фенербахче програв Бешикташу вдома з рахунком 0:1. За чотири тури до фінішу команда португальця посідає друге місце таблиці турецької Суперліги, відстаючи від лідера в особі Галатасарая на вісім очок.

Після поразки "Особливий" не захотів говорити про те, чи залишиться він у клубі, маючи на руках контракт до літа 2026 року.

"Я не говоритиму про наступний сезон. Це речі, про які потрібно говорити всередині клубу, а не зі ЗМІ. Якщо є щось, де я був абсолютно бездоганним, то це моя повага до мого президента (клубу), мого керівництва. Внутрішні речі не будуть виноситися у публічну площину", – сказав Моурінью.

Жозе також відмовився коментувати ситуацію з Галатасараєм, який наближається до свого третього поспіль титулу чемпіона Туреччини. При цьому португалець нагадав про "токсичне" середовище в Суперлізі.

"Я не говоритиму про них. Я говорю про чемпіонат, і я робив це протягом сезону. Я не змінюю жодного слова з того, що говорив протягом року. Однією з проблем Фенербахче є саме складність психологічно впоратися з силою системи. Це те, що сильніше за якість. Це щось дійсно потужне. Гравці відчувають це і знають, що абсолютно неможливо досягти того, чого вони хочуть досягти".

Раніше з'явилася інформація, що влітку Фенербахче планує виділити велику суму на придбання форварда Ювентуса.

Нагадаємо, що колишній клуб Жозе Моурінью Реал Мадрид досяг усної домовленості з Карло Анчелотті про умови дострокового припинення співпраці.