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Світоліна поступилася Вондроушовій у півфіналі Вімблдона

Матч закінчився у двох сетах з рахунком 6:3, 6:3
Сьогодні 16:53 773 6
Світоліна поступилася Вондроушовій у півфіналі Вімблдона
Фото: Getty Images
#Вімблдон, #Вондроушова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (76) програла чешці Маркеті Вондроушовій (42) у півфіналі Вімблдона-2023.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

Українка не зробила жодної подачі навиліт, допустилася 1 подвійної помилки та реалізувала 3 з 6 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam
Лондон, Велика Британія
Трава
Призовий фонд - £18,165,000
1/2 фіналу, 13 липня

Маркета Вондроушова (Чехія) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:3

У фіналі чеська тенісистка зустрінеться з переможницею пари Онс Жабер (6) - Аріна Сабаленко (2).

У першому колі Вімблдона Еліна здолала американку Вінус Вільямс із рахунком 6:4, 6:3, у другому - бельгійку Елізе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), у третьому - американку Софію Кенін (7:6(3), 6:2), в 1/8 фіналу - білоруску Вікторію Азаренку (2:6, 6:4, 7:6(9)), а у чвертьфіналі - польку Ігу Швьонтек (7:5, 6:7 (5), 6:2)

Шлях Вондроушової: американка Пейтон Стернс (6:2, 7:5), Вероніка Кудерметова (6:3, 6:3), хорватка Донна Векич (6:1, 7:5), чешка Маріє Боузкова (2:6, 6:4, 6:3), американка Джессіка Пегула (6:4, 2:6, 6:4).

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