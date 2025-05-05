Один із керівників ПСЖ може покинути клуб наприкінці сезону

Спортивний радник ПСЖ Луїш Кампуш, який де-факто виконує обов’язки спортивного директора клубу, може покинути парижан наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Get French Football News.

За їхньою інформацією, контракт Кампуша з ПСЖ спливає влітку поточного року та досі не продовжено. 60-річний португальський фахівець веде переговори з неназваним європейським топклубом, найімовірніше, йдеться про представника АПЛ.

Кампуш працює в ПСЖ з 2022 року. Минулого року повідомлялося про те, що він покине клуб одночасно з Кіліаном Мбаппе, який влітку 2024 року перейшов у Реал на правах вільного агента.

Нагадаємо, в середу, 7 травня, ПСЖ у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів у Парижі прийме Арсенал після виїзної перемоги в першому матчі.