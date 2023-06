Федерер не визнав Джоковича найкращим в історії

Новак Джокович не є однозначно найкращим тенісистом в історії поки продовжує грати Рафель Надаль.

Про це заявив 20-разовий володар Grand Slam Роджер Федерер.

Is Novak the GOAT? "What is better? Winning Wimbledon at 17 like Becker or Paris at 36 like Novak? I don't know. What he has achieved is absolutely gigantic. It could be sufficient. But I think as long as Rafa is still playing, too, you can't answer that definitively yet." (9/10)