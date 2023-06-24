Федерер не визнав Джоковича найкращим в історії

Джерело - Чемпіон.
Новак Джокович не є однозначно найкращим тенісистом в історії поки продовжує грати Рафель Надаль.
Про це заявив 20-разовий володар Grand Slam Роджер Федерер.
"Що краще - виграти Вімблдон у 17 років, як Борис Беккер, чи Ролан Гаррос у 36, як Новак? Я не знаю. Джокович досяг гігантських успіхів. Цього може бути достатньо. Але я вважаю, що поки Рафа продовжує грати, на це питання не можна відповісти однозначно", - сказав.
Is Novak the GOAT? "What is better? Winning Wimbledon at 17 like Becker or Paris at 36 like Novak? I don't know. What he has achieved is absolutely gigantic. It could be sufficient. But I think as long as Rafa is still playing, too, you can't answer that definitively yet." (9/10)— Simon Graf (@SimonGraf1) June 21, 2023
Нагадаємо, Джокович виграв рекордний 23-й Grand Slam у кар'єрі.
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