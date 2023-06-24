Федерер не визнав Джоковича найкращим в історії

Новак Джокович не є однозначно найкращим тенісистом в історії поки продовжує грати Рафель Надаль.

Про це заявив 20-разовий володар Grand Slam Роджер Федерер.

"Що краще - виграти Вімблдон у 17 років, як Борис Беккер, чи Ролан Гаррос у 36, як Новак? Я не знаю. Джокович досяг гігантських успіхів. Цього може бути достатньо. Але я вважаю, що поки Рафа продовжує грати, на це питання не можна відповісти однозначно", - сказав.