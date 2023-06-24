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Федерер не визнав Джоковича найкращим в історії

Федерер відповів на питання про найкращого тенісиста в історії
Сьогодні 13:01 359 0
Федерер не визнав Джоковича найкращим в історії
Фото: Getty Images
#Новак Джокович, #Роджер Федерер, #Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович не є однозначно найкращим тенісистом в історії поки продовжує грати Рафель Надаль.

Про це заявив 20-разовий володар Grand Slam Роджер Федерер.

"Що краще - виграти Вімблдон у 17 років, як Борис Беккер, чи Ролан Гаррос у 36, як Новак? Я не знаю. Джокович досяг гігантських успіхів. Цього може бути достатньо. Але я вважаю, що поки Рафа продовжує грати, на це питання не можна відповісти однозначно", - сказав.

Нагадаємо, Джокович виграв рекордний 23-й Grand Slam у кар'єрі.

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