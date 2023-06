Джокович виграв рекордний 23-й Grand Slam у кар'єрі

Новак Джокович (3) переміг норвежця Каспера Рууда (4) у фіналі Ролан Гаррос.

Про це повідомляє BBC Sport.

Серб 34-й раз зіграв у фіналі Grand Slam і здобув 23-у перемогу.

Джокович став одноосібним рекордсменом чоловічого тенісу за цим показником. Він обійшов Рафаеля Надаля (22) та Роджера Федерера (20).

Більше титулів здобули лише Маргарет Корт (24) і Серена Вільямс (23).

Загалом Джокович виграв 94-й трофей у кар'єрі, зрівнявшись з Іваном Лендлом. Більше нагород тільки у Роджера Федерера (103) та Джиммі Коннорса (109).

🏆 DJOKOVIC WINS THE FRENCH OPEN! 🏆



That's a record 23 Grand Slams! The most men’s Grand Slam titles ever!



Incredible 🐐#BBCTennis #RolandGarros pic.twitter.com/ZQc5AUK4kc