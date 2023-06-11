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Джокович виграв рекордний 23-й Grand Slam у кар'єрі

Джокович став одноосібним рекордсменом чоловічого тенісу
Сьогодні 20:05 234 0
Джокович виграв рекордний 23-й Grand Slam у кар'єрі
Фото: Getty Images
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович (3) переміг норвежця Каспера Рууда (4) у фіналі Ролан Гаррос.

Про це повідомляє BBC Sport.

Серб 34-й раз зіграв у фіналі Grand Slam і здобув 23-у перемогу.

Джокович став одноосібним рекордсменом чоловічого тенісу за цим показником. Він обійшов Рафаеля Надаля (22) та Роджера Федерера (20).

Більше титулів здобули лише Маргарет Корт (24) і Серена Вільямс (23).

Загалом Джокович виграв 94-й трофей у кар'єрі, зрівнявшись з Іваном Лендлом. Більше нагород тільки у Роджера Федерера (103) та Джиммі Коннорса (109).

Раніше Свьонтек перемогла Мухову і виграла 3-й титул Ролан Гаррос.

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