Джокович виграв рекордний 23-й Grand Slam у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.
Новак Джокович (3) переміг норвежця Каспера Рууда (4) у фіналі Ролан Гаррос.
Про це повідомляє BBC Sport.
Серб 34-й раз зіграв у фіналі Grand Slam і здобув 23-у перемогу.
Джокович став одноосібним рекордсменом чоловічого тенісу за цим показником. Він обійшов Рафаеля Надаля (22) та Роджера Федерера (20).
Більше титулів здобули лише Маргарет Корт (24) і Серена Вільямс (23).
Загалом Джокович виграв 94-й трофей у кар'єрі, зрівнявшись з Іваном Лендлом. Більше нагород тільки у Роджера Федерера (103) та Джиммі Коннорса (109).
🏆 DJOKOVIC WINS THE FRENCH OPEN! 🏆— BBC Sport (@BBCSport) June 11, 2023
That's a record 23 Grand Slams! The most men’s Grand Slam titles ever!
Incredible 🐐#BBCTennis #RolandGarros pic.twitter.com/ZQc5AUK4kc
Раніше Свьонтек перемогла Мухову і виграла 3-й титул Ролан Гаррос.
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