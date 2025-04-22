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Промоутер Джошуа висловився про повернення О'Саллівана на чемпіонат світу

Руслан Травкін — 22 квітня 2025, 10:07
Промоутер Джошуа висловився про повернення О'Саллівана на чемпіонат світу
Едді Гірн (праворуч)
Instagram

Відомий боксерський промоутер Едді Гірн, який володіє більшістю акцій у World Snooker Tour, задоволений тим, що Ронні О'Салліван вирішив взяти участь у цьогорічному чемпіонаті світу.

Його слова цитує BBC.

"Я знаю, що гра та ця подія означають для нього, і було б прикро, якби він не був тут.

Ви повинні бути впевнені, що у вас правильний настрій, щоб змагатися. Життя полягає в тому, щоб бути щасливим, а не просто робити те, що хочуть від вас люди. Кожен хоче, щоб він був тут, але це має відбуватися з його власної волі.

Можливо, ця гра просто трошки запалить вогонь, і я налаштуюся, щоб побачити, що Ронні зможе зробити", – сказав Гірн.

Зазначимо, що "ракета" стартує на ЧС-2025 сьогодні, 22 квітня, проти Алістера Картера.

Раніше сам О'Салліван розповів, чому вирішив зіграти на World Snooker Championship 2025.

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Едді Гірн

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