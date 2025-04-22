Чемпіонка світу з боксу розповіла, як поєднувала тренування і роботу в поліції

Американка Тіара Браун (19-0, 12 КО), яка є чемпіонкою світу за версією WBC у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) розповіла, що навіть під час роботи в поліції намагалася знаходити час на тренування.

Її слова цитує Sport Illustrated.

"Насправді я займалася боксом із 13 років. Бокс був частиною моєї родини. У мене було двоє старших двоюрідних братів, які були боксерами. У школі я грала в баскетбол, бігала на доріжці, але потім остаточно пішла в бокс.

В університеті я отримала ступінь бакалавра кримінального правосуддя. Мені завжди подобалося вивчати закон. І я переїхала до Вашингтону, округ Колумбія, здається, це був 2010 рік.

Я була в клубі "HeadBangers Boxing". До мого боксерського залу прийшло багато поліцейських, тож я подумала, що мені варто приєднатися до відділу столичної поліції.

Я була там поліцейським п'ять з половиною років. Мене визнали офіцером року серед 3000 поліцейських у округу Колумбія.

Я ніколи не припиняла боксувати, я завжди займалася боксом Мені було дуже важко тренуватися, змагатися і працювати одночасно. У мене була зміна о 6 годині ранку. Отже, щодня я прокидалася о 2:30, тренувалася з 3 до 4:30 ранку, потім збиралася і виконувала свою поліцейську роботу.

Після зміни я поверталася до боксерського залу. Я перестала бути офіцером поліції у 2020 році.

Потім я повернулася до рідного штату Флорида, де також стала поліцейською, але чим більше моя боксерська кар’єра, то все важче було поєднувати. Тож я покинула службу, але насправді зараз я є керівником секції боксу для поліцейської атлетичної ліги Форт-Майєрса", – сказала 36-річна Тіара.