Слот: ЗМІ повинні писати про гол Трента, а не про чутки

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про чутки навколо Трента Александера-Арнольда та дорікнув ЗМІ за те, що журналісти питають його частіше про контракт, аніж про голи захисника.

Слова фахівця наводить пресслужба "червоних".

"У заголовках ЗМІ має бути гол Трента, а не чутки навколо нього. Якщо ви сумніваєтесь у його відданості – це смішно.

Він наполегливо працював заради того, щоб скоріше повернутись на поле. Трент, Вірджил та Мохамед – хлопці, які вирішують долю матчів", – розповів Слот.

У поточному сезоні Александер-Арнольд взяв участь у 40 матчах за свій клуб, в яких забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

Зазначимо, що сьогодні гол Трента, який мав на увазі Слот, допоміг Ліверпулю здолати Лестер та відправити суперників у Чемпіоншип.

Раніше з'явилася інформація, що Александер-Арнольд близький до підписання контракту з Реалом, в який правий фулбек перейде на правах вільного агента влітку.