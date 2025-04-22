Тренер Буковини – про матч з Динамо: Додатково налаштовувати футболістів не потрібно

Виконуючий обов'язки головного тренера Буковини Григорій Чурілов висловився напередодні матчу 1/2 фіналу Кубку України з київським Динамо та зазначив, що його підопічним не потрібна додаткова мотивація на такий поєдинок.

Слова фахівця наводить пресслужба чернівецького колективу.

"Потрібно враховувати індивідуальний рівень гравців, тому що Динамо володіє практично двома рівноцінними складами. У них є можливість для якісної ротації. У киян дуже якісна атакувальна ланка. Тут варто виділити і Ярмоленка, і Шапаренка, і Ваната та й інших гравців. Динамо зараз впевнено лідирує у чемпіонаті України. Це багато про що говорить. Про силу команди, про рівень, про її нинішній стан.



Нам потрібно зіграти максимально компактно при обороні, застосовувати принципи страхування, грати більш щільно, бути максимально сконцентрованими. Загалом ми свої принципи не змінюємо, але деталі враховуємо під кожного суперника.



Мені не потрібно додатково налаштовувати своїх підопічних на цей матч. Ми зіграємо у півфіналі Кубка України з лідером УПЛ – тут не потрібно підбирати особливі слова. Будемо слідкувати, щоб емоції нас не захлиснули. А те, що у нас буде максимально бойовий настрій – у цьому я не сумніваюся". – розповів Чурілов.